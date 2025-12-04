ESPOO (dpa-AFX) - Nokia Oyj (Nokia Oyj) on Thursday announced a partnership with Bharti Airtel to give third-party developers access to Airtel's pan-India network through Nokia's Network as Code platform.
Through this collaboration, Airtel's network APIs will be offered on a subscription basis to developers, system integrators, and enterprises, enabling them to build solutions using AI, 5G, edge computing, and other network capabilities.
Nokia's Network as Code platform, with over 60 global partners including telecom operators, AI and data center companies, CPaaS providers, systems integrators, and software vendors, simplifies access to network functions while providing secure, standardized tools for developers.
Copyright(c) 2025 RTTNews.com. All Rights Reserved
Copyright RTT News/dpa-AFX
© 2025 AFX News