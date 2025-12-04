Bern - In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im November weiter angestiegen. Dennoch blieb die Arbeitslosenquote unverändert 2,9 Prozent. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte sie bei 3,0 Prozent. Ende November waren insgesamt 138'860 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das waren 3648 Menschen mehr als im Oktober. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
