Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Hauptgeschäftsstelle: Chuo-ku, Tokio, President: Toshiaki Nagasato) hat heute eine strategische Kapitalbeteiligung an Lyric Bio, Inc. Hauptgeschäftsstelle: San Carlos, USA, gegründet von Chief Executive Officer: Kayj Shannon und Chief Scientific Officer Melanie Matheu) bekannt gegeben.

Meiji Seika Pharma möchte mit dieser Investition die frühe Entwicklungsphase der innovativen Plattform von Lyric Bio zur Herstellung von humanem Immunglobulin (IVIg) beschleunigen, spendenunabhängige Herstellungsverfahren erforschen und die Voraussetzungen für eine widerstandsfähigere, qualitativ hochwertige Versorgung mit aus Plasma gewonnenen Therapeutika schaffen, um der weltweit steigenden Nachfrage nachzukommen.

Lyric Bio entwickelt derzeit eine Biomanufacturing-Plattform der nächsten Generation für die IVIg-Produktion. Dabei verfolgt das Unternehmen einen Ansatz, bei dem gewebeähnliche Bioreaktoren zum Einsatz kommen, die auf einem proprietären, lasergedruckten Zellsubstrat basieren. Dieses Substrat ermöglicht ein extrem dichtes Zellwachstum und birgt das Potenzial, mehr als 1.000 IVIg-Dosen aus einer einzigen Spende zu gewinnen.

Diese Investition wird die derzeitigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Lyric Bio beschleunigen, die Implementierung seiner IVIg-Herstellungsplattform vorantreiben und die Zusammenarbeit zwischen Meiji Seika Pharma und Lyric Bio stärken.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Meiji, um Innovationen im Bereich IVIg voranzutreiben", so Kayj Shannon, CEO von Lyric Bio. "Die umfangreiche Expertise und Unterstützung von Meiji werden uns sehr dabei helfen, die Kosten zu senken, den Zugang zu erweitern und die Abhängigkeit von menschlichen Spendern zu verringern."

"Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit Lyric Bio", so Toshiaki Nagasato, President und Representative Director von Meiji Seika Pharma. "Die Herstellungsplattform von Lyric Bio für die IVIg-Produktion ist wirklich eine wegweisende Technologie mit dem Potenzial, die aktuellen Herausforderungen im IVIg-Geschäft zu bewältigen."

Über Lyric Bio

Lyric Bio, Inc. arbeitet daran, eine Herstellung der nächsten Generation für spenderseitige und proteinbasierte Therapeutika aufzubauen und konzentriert sich dabei zunächst auf die Herstellung von Immunglobulinen. Durch den Einsatz proprietärer Gewebetechnologien möchte Lyric chronische Engpässe überwinden, Kosten senken und den Zugang zu lebensrettenden Medikamenten weltweit verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lyricbio.com.

Über Meiji Seika Pharma

Seit Meiji Seika Pharma im Jahr 1946 Penicillin auf den Markt gebracht hat, liefert das Unternehmen wirksame und hochwertige pharmazeutische Produkte, darunter Therapeutika und Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, Therapeutika für Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Generika, um verschiedene medizinische Bedürfnisse zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.meiji.com/global/pharmaceuticals/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251203042097/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sho Takahata

Büro Boston ("START Office"), Meiji Pharma USA Inc.

E-Mail: mpu.start@meiji.com