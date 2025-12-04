Die SAP-Aktie hat am Donnerstag einen freundlichen Handelsstart hingelegt. Neben guten Quartalszahlen des Rivalen Salesforce sorgt dabei auch ein Analystenkommentar für steigende Kurse bei der Walldorfer Software-Schmiede. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Chartbild und verrät, ob die Aktie aktuell ein Kauf ist.Salesforce hat mit seinen Zahlen das KI-Narrativ untermauert und der Softwarebranche damit wieder ein Stück weit Auftrieb gegeben. Wie DER AKTIONÄR berichtete, fielen Umsatz und die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.