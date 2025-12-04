Auf der Branchemesse Solar Solutions waren deutlich mehr Batteriespeicher als Solarmodule zu finden. Sind Software-Innovationen ein Beitrag dazu, dass auch die kleineren Segmente unter 100 Kilowatt wieder wachsen können?Die Solar Solutions, die diese Woche in Düsseldorf stattfindet, ist das letzte größere Schaulaufen der Photovoltaik-Branche in Deutschland in diesem Jahr. Die Messe adressiert besonders Installateure, und diese haben es derzeit im Residential-Segment sehr schwer. Auch der Markt der Gewerbeanlagen wächst nur bei Anlagen größer 100 Kilowatt. Natürlich merkt man die Marktsituation, ...

