Vorstandsvorsitzender Armin Papperger hat den jüngsten Rückgang der Aktie genutzt, um einmal mehr eigene Anteile zu kaufen. Sollten Sie seinem Beispiel folgen? Rheinmetall: CEO Papperger hat erneut zugeschlagen ... Das Schicksal von Rheinmetall und CEO Armin Papperger sind längst eng miteinander verwoben. Das hat der von westlichen Geheimdiensten verhinderte mutmaßliche Mordanschlag auf den Unternehmenslenker im vergangenen Jahr demonstriert. ...

