Auf der Plattform Smard zeigt die Bundesnetzagentur die Entwicklung dynamischer Stromtarife im Vergleich zum Fixpreisverlauf. So können sich Verbraucherinnen und Verbraucher transparent informieren. Die Bundesnetzagentur erweitert ihr Informationsangebot auf der Transparenzplattform Smard und stellt ab sofort modellierte dynamische Strompreise für Haushaltskunden bereit. Wie die Behörde mitteilte, sollen die veröffentlichten Daten zeigen, wie die Strompreise sich entwickelt haben. Das Ziel: mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
