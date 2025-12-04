Auf der Plattform Smard zeigt die Bundesnetzagentur die Entwicklung dynamischer Stromtarife im Vergleich zum Fixpreisverlauf. So können sich Verbraucherinnen und Verbraucher transparent informieren. Die Bundesnetzagentur erweitert ihr Informationsangebot auf der Transparenzplattform Smard und stellt ab sofort modellierte dynamische Strompreise für Haushaltskunden bereit. Wie die Behörde mitteilte, sollen die veröffentlichten Daten zeigen, wie die Strompreise sich entwickelt haben. Das Ziel: mehr ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.