Die PANDION AG gibt bekannt, dass sie sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf ein umfassendes Konzept für ihre künftige Finanzierungsstruktur geeinigt hat. Die Bedingungen für den Abruf der mit einem global aktiven Finanzinvestor abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung im Volumen von 100 Millionen Euro, die Mitte Oktober bekanntgegeben wurde, sind damit erfüllt.
