Der Nutzfahrzeugkonzern Traton mit Marken wie MAN oder Scania hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kreditvertrag über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Damit soll die Entwicklung des Baukastensystems Traton Modular System (TMS) unterstützt werden. Der Kredit soll die Transformation der europäischen schweren Nutzfahrzeugindustrie vorantreiben, schließlich ist Traton einer der wichtigsten Player in diesem Segment. Die Finanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net