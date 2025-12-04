Evotec meldet einen wichtigen Pipeline-Schritt: Partner Bayer hat eine Phase-2a-Studie (randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert, mit Verlängerungsphase) für den monoklonalen Antikörper BAY 3401016 gestartet. Der Wirkstoff blockiert Semaphorin-3A (Sema3A) und soll den Verlauf des Alport-Syndroms - einer seltenen, genetisch bedingten Nierenerkrankung - bremsen. Die erste Dosierung in Phase 2, die Anfang 2026 geplant ist, triggert laut Evotec-Bayer-Deal eine Meilensteinzahlung an Evotec. Die Substanz entstammt der Multi-Target-Forschungskooperation (seit 2016) und ist mit weiteren Entwicklungs-/Kommerzmeilensteinen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.