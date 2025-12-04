Evotec meldet einen wichtigen Pipeline-Schritt: Partner Bayer hat eine Phase-2a-Studie (randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert, mit Verlängerungsphase) für den monoklonalen Antikörper BAY 3401016 gestartet. Der Wirkstoff blockiert Semaphorin-3A (Sema3A) und soll den Verlauf des Alport-Syndroms - einer seltenen, genetisch bedingten Nierenerkrankung - bremsen. Die erste Dosierung in Phase 2, die Anfang 2026 geplant ist, triggert laut Evotec-Bayer-Deal eine Meilensteinzahlung an Evotec. Die Substanz entstammt der Multi-Target-Forschungskooperation (seit 2016) und ist mit weiteren Entwicklungs-/Kommerzmeilensteinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
