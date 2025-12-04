Trotz Gegenwind hält Aurubis den Kurs: Mit einem operativen EBT von 355 Mio. € (Vorjahr: 413 Mio. €) liegt der Multimetall-Spezialist mitten in der Guidance (330-370 Mio. €). Das operative EBITDA kommt mit 589 Mio. € nur leicht unter Vorjahr (622 Mio. €) ins Ziel. Herausragend: Der Netto-Cashflow steigt um ~30 % auf 677 Mio. € - der beste Wert der letzten drei Jahre. Der operative ROCE gibt wegen hoher Vorinvestitionen auf 8,8 % nach (11,5 %), während das IFRS-EBT dank hoher Metallpreise auf 727 Mio. € (523 Mio. €) zulegt. Preissetzungsmacht trifft Zyklik: Woher die Gewinne kamen Treiber waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
