Die Netflix-Aktie rutschte am Mittwoch um mehr als fünf Prozent ab. Auslöser waren neue Berichte über ein mögliches, preislich attraktives Bundle von Netflix mit dem Streamingdienst HBO Max (DER AKTIONÄR berichtete). Bei den Anlegern stößt die mögliche Übernahme von Warner Bros. allerdings auf Skepsis.Analysten bezweifeln, dass ein Zusammenschluss von Netflix und HBO Max tatsächlich zu einem spürbaren Abonnentenwachstum führen würde. Viele HBO-Max-Kunden nutzen ohnehin bereits Netflix, sodass ein ...

