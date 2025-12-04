Das das vergangene Jahr eher schwach verlaufen ist, ist das Risiko eines Einstieges nun eher gering. Auch daher empfiehlt gerade JPMORGAN den Kauf der Aktie und hat das Kursziel von 220 auf 285 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das mittelfristige Wachstumspotenzial kann als sehr optimistisch eingestuft werden. SCHNEIDER hat laut den Analysten ohne jeden Zweifel das "klassenbeste Produktportfolio". Na dann...



