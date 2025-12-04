München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Jahresverlauf 2025 laut dem Ifo-Geschäftsklima kaum verbessert. «Die Unternehmen blicken nüchtern und besorgt auf die wirtschaftliche Entwicklung», sagte der Umfragenleiter des Münchener Instituts, Klaus Wohlrabe. Im November war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte gefallen - damit liegt der Index derzeit nur knapp 2,8 Punkte über dem Wert von Januar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
