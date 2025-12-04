Die Steyr Motor-Aktie konnte sich von dem Kurssturz Ende November wieder teilweise erholen. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 33,50 €. Davor verlief der Kurs überwiegend in der Range von 48 bis 55 €. Sind das nun gute Einstiegskurse? Mutares steigt komplett aus Nach der Übernahme 2022 meldete die Beteiligungsholding Mutares jetzt den kompletten Ausstieg. Zuvor reduzierte sie bereits den Anteil auf 23% deutlich. Insgesamt wurde ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.