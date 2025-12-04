Die Steyr Motor-Aktie konnte sich von dem Kurssturz Ende November wieder teilweise erholen. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 33,50 €. Davor verlief der Kurs überwiegend in der Range von 48 bis 55 €. Sind das nun gute Einstiegskurse? Mutares steigt komplett aus Nach der Übernahme 2022 meldete die Beteiligungsholding Mutares jetzt den kompletten Ausstieg. Zuvor reduzierte sie bereits den Anteil auf 23% deutlich. Insgesamt wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
