Die Aktie unseres Biotech-Tipps Thiogenesis Therapeutics ist am Mittwoch mit fast -8% unter die Räder gekommen und notiert nur noch bei 0,60 CA$. Binnen eines Monats sind es sogar schon -20%. Was ist da los? Warum verlieren Anleger das Vertrauen? Und ist die plötzliche Skepsis wirklich berechtigt? Sell on good news Eine alte Börsenregel scheint sich in diesen Tagen bei der Thiogenesis-Aktie zu bewahrheiten. Nachdem das Unternehmen im November Top-News ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de