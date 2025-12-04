FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.12.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 220 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 595 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS B&M PRICE TARGET TO 300 (450) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 212 (202) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 98 (92) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VICTORIAN PLUMBING TARGET TO 80 (70) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ZIGUP PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2450 (2460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 340 (400) PENCE - GOLDMAN CUTS NATWEST TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 685 PENCE - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 317 (261) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 670 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 110 (105) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3820 (3280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 670 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 465 (455) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3900 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2960 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1800 (1520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2950 (2820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOFTCAT TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1950 (1750) PENCE - JPMORGAN RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 7800 (7500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 390 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 640 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3450 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES YOUGOV TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 385 PENCE - RBC STARTS MITIE GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 195 PENCE - RPT/BARCLAYS RAISES BODYCOTE TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 765 (635) PENCE - RPT/UBS CUTS DIAGEO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1850 (2250) PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News