Kommentar von Robert Tipp, Chief Investment Strategist und Head of Global Bonds bei PGIMs Fixed Income Business Im unruhigen Umfeld der globalen Anleihemärkte, die ein Volumen von 145 Billionen US-Dollar ausmachen, erweisen sich die Anleihen der Eurozone als Fels in der Brandung der das Vertrauen der Anleger stärkt.(1) Günstiges makroökonomisches UmfeldDie Anleihemärkte in der Eurozone profitieren zunehmend von einem günstigen makroökonomischen Umfeld, ...

