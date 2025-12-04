Die Sungrow-Tochter Sunshare bietet mit dem Stecker-PV-Speicher-System Glory eine Solaranwendung an, die auf einer Halb-Feststoff-Technologie beruht. Der chinesische Wechselrichter-Produzent Sungrow steigt über die Tochtergesellschaft Sunshare in den Markt für Balkonkraftwerke mit Speichern ein. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Sunshare nun ein neues Balkon-Energiespeichersystem unter dem Namen "Glory" vorgestellt. Dieses verwende die firmeneigene eXtraSolid-Technologie. Diese verwende Semi-Solid-State-Batterien ...

