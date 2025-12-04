Die Autobauer dominieren am Donnerstag die Indizes: Mercedes, Volkswagen, BMW und die Porsche SE belegen die ersten vier DAX-Ränge. Die Porsche AG steht an der MDAX-Spitze. Rückenwind kommt durch Donald Trump, der US-Abgasvorgaben lockern will. Auch die Bank of America beflügelt mit einer positiven Branchenstudie.Auslöser waren Äußerungen Donad Trumps: Der US-Präsident will die unter Joe Biden beschlossenen strengeren Verbrauchsvorgaben lockern und das Ziel für den durchschnittlichen Flottenverbrauch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
