Porsche gefragt | Salesforce gefragt, hilft Trump wieder Tesla & Rheinmetall-Chef kauft
|Aktuelle Nachrichten
|11:55
|Schärferer Sparkurs geplant: Porsche will Altersvorsorge kürzen und Zusatzzahlungen streichen
|11:54
|Porsche gefragt | Salesforce gefragt, hilft Trump wieder Tesla & Rheinmetall-Chef kauft
|Porsche gefragt | Salesforce gefragt, hilft Trump wieder Tesla & Rheinmetall-Chef kauf
|11:14
|PORSCHE AG zündet Turbo - jetzt nicht den Einstieg verpassen!
|10:55
|Porsche plant weitere massive Einsparungen
|10:45
|Automobilbranche: Porsche will Sparkurs verschärfen
|10:46
|Rheinmetall: Insider schlägt zu! Sollten Anleger jetzt folgen?
|Vorstandsvorsitzender Armin Papperger hat den jüngsten Rückgang der Aktie genutzt, um einmal mehr eigene Anteile zu kaufen. Sollten Sie seinem Beispiel folgen? Rheinmetall: CEO Papperger hat erneut...
|09:58
|Rheinmetall schwächelt - wo stoppt der Drop?
|09:14
|RHEINMETALL AG: Kaum Bewegung - jetzt wird's ernst!
|09:02
|Rheinmetall: Der Chef hat zugeschlagen
|Korrektur der Rüstungswerte beendet? Das fragte sich am Dienstag DER AKTIONÄR - und prompt zogen Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Co an. Das hatte in erster Linie mit Wladimir Putin zu tun, der Europa...
|11:54
|Salesforce stock price target lowered to $300 by Wolfe Research
|11:51
|AKTIEN IM FOKUS: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP
| FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere Erholungsimpulse für die Aktien von Salesforce und SAP: Der US-Softwarehersteller Salesforce hat am Mittwochabend nachbörslich die Anleger mit einem angehobenen...
|11:50
|Salesforce punktet mit guten Zahlen und steigenden Prognosen, kann die Anleger aber noch nicht richtig begeistern
|Bereits zu Jahresbeginn wurde die Rallye der Salesforce-Aktie unsanft gestoppt. Die massiven Investitionen in KI wurden und werden von den Märkten eher kritisch beäugt. Denn noch fehlt es an überzeugenden...
|11:42
|Raymond James reiterates Strong Buy on salesforce.com stock, citing Agentforce traction
|11:50
|Rückläufige Absatzzahlen verunsichern die Anleger von Tesla auch weiterhin nicht, während schon von neuen Chancen bei der Robotik geschwärmt wird
|Auch mit viel Wohlwollen lassen sich fundamentale Entwicklungen bei Tesla schon lange nicht mehr schönreden. Die Absatzzahlen befinden sich in einer ganzen Reihe von Absatzmärkten im freien Fall. Aufgrund...
|11:46
|Tesla: Neuzulassungen in Großbritannien sinken im November um 19 %
|11:31
|"Big Short" Investor Michael Burry Thinks Tesla Stock Is Overvalued. Is He Right?
|11:30
|Joe Biden Credited GM CEO Mary Barra For EVs, But She Said Credit Should Go To Elon Musk
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PORSCHE AG
|46,660
|+3,83 %
|RHEINMETALL AG
|1.530,50
|+0,07 %
|SALESFORCE INC
|207,25
|+1,32 %
|TESLA INC
|386,05
|+0,70 %