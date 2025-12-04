Elmos' Präsentation auf der German Select VI-Konferenz von mwb research hat die überzeugende Investmentstory des Unternehmens erneut bestätigt - getragen von robuster operativer Umsetzung, strukturellem Wachstum und steigender Cash-Generierung. Als nun vollständig fablesser Spezialist für Analog-Mixed-Signal-Lösungen im Automobilbereich profitiert Elmos weiterhin von den Trends zur Elektrifizierung und zu Fahrerassistenzsystemen (ADAS) mit einem antriebsunabhängigen Portfolio. Der Lagerabbau ist weitgehend abgeschlossen, und die Lokalisierung in China schreitet rasch voran, was die Kostenwettbewerbsfähigkeit und strategische Flexibilität stärkt. Obwohl die Fundamentaldaten robust und weiterhin im Aufwärtstrend sind, nähert sich der Aktienkurs unserem aktualisierten fairen Wert von 105,00 EUR, der die jüngsten positiven Entwicklungen bereits weitgehend widerspiegelt. Trotz einer moderaten Bewertung von rund 15× KGV auf 2026E-Basis (Konsens) mahnen anhaltende kurzfristige Volatilität und makroökonomische Unsicherheiten zur Vorsicht. Wir stufen die Aktie daher von KAUFEN auf HALTEN zurück, würdigen Elmos' starke Marktposition und überlegene Umsetzung im Vergleich zu Wettbewerbern, warten jedoch auf ein klareres makroökonomisches Umfeld, nachhaltige Nachfrageimpulse bis 2026 oder einen attraktiveren Einstiegszeitpunkt, um das Engagement wieder auszubauen. Sehen Sie hier das komplette Video: https://research-hub.de/events/video/2025-12-02-10-00/ELG-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se





© 2025 mwb research