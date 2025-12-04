Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 04.12.2025 Kursziel: 142,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

CEWE mit neuem Rekordumsatz im dritten Quartal und Neunmonatszeitraum 2025



Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA für die ersten neun Monate des ablaufenden Geschäftsjahres 2025 bewegten sich im Rahmen der eigenen Planungen. Zwar gab das EBIT dabei trotz eines fast 5-prozentigen Umsatzwachstums um knapp zwei Drittel nach, dies resultierte aber auch aus Einmaleffekten, und mit einem Wert von 1,8 Mio. Euro lag es immer noch deutlich über dem Vergleichsniveau der Jahre vor 2023.



Insgesamt sehen sich die Oldenburger daher auf Kurs, ihre Ziele auch 2025 wieder zu erreichen. Entscheidend dafür ist wie immer das aktuelle Schlussquartal mit dem jetzt laufenden, für alle drei Geschäftsfelder wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem die CEWE-Gruppe in den letzten Jahren regelmäßig mehr als 40 Prozent des Konzernumsatzes und quasi das gesamte Ergebnis erwirtschaftet hat.



Hier erwartet das Management im Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der Konzernerlöse entfallen, angesichts des vor allem mengengetriebenen Umsatzwachstums der ersten drei Quartale nun einen hohen Operating-Leverage-Effekt. Wie stark derartige Skaleneffekte ausfallen können, hat sich in der Vergangenheit bereits wiederholt und dabei besonders deutlich im Zuge der "Corona-Sonderkonjunktur" 2020 gezeigt. Hierbei sollte das Kerngeschäftsfeld unverändert davon profitieren, dass individuelle Fotoprodukte aufgrund ihres hohen emotionalen Stellenwerts weitestgehend unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und allgemeinen Konsumstimmung nachgefragt werden.



Auszahlen sollten sich zudem auch weiterhin die durch umfangreiche Marketinginvestitionen gestärkte hervorragende Marken- und Marktstellung von CEWE als kundenorientierter, zuverlässiger Premium-Anbieter im Fotofinishing sowie die Innovationsstärke des Unternehmens. Diese spiegelt sich auch darin wider, dass das bereits mit einem "TIPA World Award" prämierte CEWE FOTOBUCH mit ausklappbarer Panoramaseite im Rahmen einer weltweiten Online-Umfrage unter Fotografen zuletzt auch mit dem "Photographers' Choice 2025 Award" als "Favorite Design of the Year" ausgezeichnet wurde.



Das Geschäftsfeld Einzelhandel zeigt sich unverändert gut aufgestellt. Im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck, das derzeit unter dem konjunkturbedingt schwachen und preiskompetitiven Branchenumfeld leidet, sollen mit Investitionen in europäische Auslandsmärkte und den Ausbau des SAXOPRINT-Produktionsstandorts Dresden zu einer "Hybrid-Produktion" aus Offset- und Digitaldruck künftig weitere Skaleneffekte und Effizienzgewinne generiert werden.



Insgesamt sind wir daher sowohl für das laufende Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft als auch für die künftige weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Zudem bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 66,6 Prozent zum Ende des Neunmonatszeitraums bilanziell grundsolide aufgestellt.



Daher bestätigen wir bei einem minimal auf 142 Euro angepassten Kursziel erneut unser "Kaufen"-Rating für die CEWE-Aktie. Dabei bietet der Titel bei Ansatz unserer Schätzungen eine durchaus ordentliche Dividendenrendite von 3,0 Prozent, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte.



