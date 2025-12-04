Wer in Deutschland eine PV-Anlage betreibt, nutzt den Solarstrom immer stärker selbst als ihn einzuspeisen. Das zeigt eine Analyse des Fraunhofer ISE. In Deutschland nehmen Haushalte immer stärker Solarstrom zum Eigenverbrauch in Anspruch. Das zeigt eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Wie das Institut aus Freiburg mitteilte, nutzten deutsche PV-Anlagenbesitzerinnen und -besitzer ihren selbsterzeugten Strom bis zum Jahr 2009 kaum selbst. Der Grund: die Vergütung ...

