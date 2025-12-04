© Foto: Thomas Fuller - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Netflix und Paramount liegen im Rennen um Warner Bros. vorn, doch die Börse straft beide ab. Der Bieterkampf spitzt sich zu und stellt die Branche auf den Kopf.Der Verkauf von Warner Bros. Discovery erreicht eine neue Eskalationsstufe. Netflix und Paramount Skydance gelten nach ihren jüngsten Angeboten als die aussichtsreichsten Käufer. Doch die Anleger reagierten am Mittwoch entgegen der Erwartungen. Netflix rutschte um knapp 5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten. Paramount Skydance verlor sogar über 7 Prozent. Beide Unternehmen hatten laut Insidern frische Barangebote eingereicht, nachdem die Frist für die zweite Angebotsrunde am Montag abgelaufen war. Markt reagiert gegen …