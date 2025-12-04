Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ein führender Anbieter unabhängiger Investmentinformationen, wird sein Morningstar Medalist Rating für die zukunftsorientierte Bewertung von Investments umfassend überarbeiten und aktualisieren. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Die neue Methodik wird im April 2026 weltweit eingeführt und soll die Ratingstruktur vereinfachen. Dadurch, so Morningstar, wird das Rating für Anleger transparenter, so dass sie leichter jene Investments identifizieren können, die das Potenzial haben, den Durchschnitt ihrer Morningstar Kategorie zu übertreffen.

"Wir vereinfachen die wichtigsten Elemente unseres zukunftsorientierten Medalist Ratings, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und Anlegern ein besseres Verständnis dafür zu geben, wie die Ratings zustande kommen", sagte Jeffrey Schumacher, Director, Manager Research, EMEA. "Die Updates bieten die klaren und einfach zu interpretierenden Erkenntnisse, die die Branche gesucht hat."

Die wichtigen Änderungen des Medalist Ratings:

Transparente Bewertungspfeiler (Pillars) : Anleger haben künftig einen besseren Einblick in die Daten, die den quantitativ ermittelten Pillar Ratings (People, Process, Parent) zugrunde liegen. Dies schließt neue Datenpunkte wie z.B. "Fund Manager Successful Experience 1 ", ein. Dadurch können Anleger besser nachvollziehen, wie eine Bewertung zustande kommt. Es wird weiterhin klar gekennzeichnet, ob Pillar Ratings von Analysten oder einem Algorithmus stammen.

: Anleger haben künftig einen besseren Einblick in die Daten, die den quantitativ ermittelten Pillar Ratings (People, Process, Parent) zugrunde liegen. Dies schließt neue Datenpunkte wie z.B. "Fund Manager Successful Experience ", ein. Dadurch können Anleger besser nachvollziehen, wie eine Bewertung zustande kommt. Es wird weiterhin klar gekennzeichnet, ob Pillar Ratings von Analysten oder einem Algorithmus stammen. Vereinfachte Struktur : Fonds werden künftig relativ zum Durchschnitt ihrer Morningstar Kategorie bewertet und nicht im Vergleich zu einer Benchmark, sodass Anleger leichter die positiv bewerteten Fonds innerhalb einer Kategorie identifizieren und aussagekräftige Vergleiche mit anderen Fonds anstellen können.

: Fonds werden künftig relativ zum Durchschnitt ihrer Morningstar Kategorie bewertet und nicht im Vergleich zu einer Benchmark, sodass Anleger leichter die positiv bewerteten Fonds innerhalb einer Kategorie identifizieren und aussagekräftige Vergleiche mit anderen Fonds anstellen können. Neuer Preis-Score : Der neue Morningstar Medalist Rating Preis-Score zwischen -2,5 und +2,5 spiegelt explizit wider, ob die Gebühren eines Investments unter- oder überdurchschnittlich sind und damit das Gesamtrating erhöhen oder verringern.

: Der neue Morningstar Medalist Rating Preis-Score zwischen -2,5 und +2,5 spiegelt explizit wider, ob die Gebühren eines Investments unter- oder überdurchschnittlich sind und damit das Gesamtrating erhöhen oder verringern. Feste Rating-Schwellen: Die Bewertungen werden künftig durch eine einfache Kombination aus fundamentalem Pillar Rating und Medalist Rating Preis-Score ermittelt. Dadurch wird die Stabilität erhöht, da eine Veränderung der Ratings allein aufgrund von Ratingaktualisierungen anderer Fonds vermieden wird.

Die Bewertungsskala ist weiterhin das bekannte fünfstufige System: Gold, Silver, Bronze, Neutral und Negativ. Die Ratings durch Analysten stehen im Mittelpunkt, wobei algorithmisch generierte Pillar Ratings nur dann erfolgen, wenn keine Analystenbewertung verfügbar ist.

"Unsere überarbeitete Methode zeigt, wie wichtig menschliches Wissen zusammen mit einer genauen, datenbasierten Analyse ist. So entstehen Bewertungen, die stark von praktischer Erfahrung geprägt sind", so Schumacher.

1 Fund Manager Successful Experience: Der nach Zugehörigkeit zum Fonds gewichtete Durchschnittswert der Fund Manager Successful Experience aller für einen Fonds verantwortlichen FondsmanagerInnen. Die Fund Manager Successful Experience misst die Gesamtzahl der Monate in den letzten 10 Jahren, in denen ein Manager eine positive Überschussrendite gegenüber dem Kategorieindex (vor Kosten) erzielt hat, abzüglich der Anzahl der Monate mit negativen Werten.

