HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Elmos von 100 auf 105 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Halbleiterunternehmen habe sich auf der hauseigenen Investorenkonferenz gut präsentiert, schrieb Abed Jarad am Donnerstag. Der Kurs habe die positive Entwicklung allerdings bereits nahezu eingepreist./ag/bek



