HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Hugo Boss im Nachgang des Strategie-Updates von 50 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wird es ein Touchdown oder zerlegt man sich? Diese Frage stellte Analyst Alexander Zienkowicz am Donnerstag in den Raum. Mit der Strategie "Claim 5 Touchdown" vollziehe man jedenfalls einen Wandel von Expansion zu Optimierung. Letzte komme auf Kosten von Geschäftsvolumina - ohne kurzfristige Wachstumstreiber. In Verbindung mit Reibungsverlusten in der Führung durch den 25-Prozent-Eigner Frasers und schlechter Berechenbarkeit des weiteren Verlaufs biete sich eine vorsichtigere Haltung an./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7





© 2025 dpa-AFX-Analyser