HausVorteil erweitert seine Kapitalmarktpräsenz: Seit 2. Dezember 2025 ist die Aktie zusätzlich zur Münchner m:access-Notiz auch an der Börse Frankfurt gelistet - und damit über Xetra handelbar. Für Anleger bedeutet das: mehr Liquidität, engere Spreads, bessere Erreichbarkeit für Institutionelle und Privatanleger. Angriff auf Neobroker & Retail-Plattformen Das Unternehmen verhandelt bereits mit weiteren Börsenplätzen, Market Makern und Neobrokern (u. a. Trade Republic, Smartbroker, Scalable Capital), um die Handelbarkeit in Deutschland und Europa breiter aufzustellen. Ziel ist eine deutlich erhöhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
