Berlin - "Tagesthemen"-Moderatorin Jessy Wellmer findet nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen "nur ein enges Spektrum" von Meinungen abbilden. "Aber wir schaffen es als ARD oft nicht mehr, das herauszustellen, weil wir uns so von Vorwürfen bedrängt fühlen", sagte sie der Wochenzeitung "Die Zeit".



Über die "Tagesthemen" sagte Wellmer: "Es geht eigentlich nicht, die Weltlage in 35 Minuten zu beschreiben." Zuletzt drehte Wellmer eine Fernsehdokumentation, die nach dem Konservativen in Deutschland sucht. Bei den Dreharbeiten habe sie sofort festgestellt, "dass die Wirklichkeit komplizierter ist, als es der Begriff vom 'Kulturkampf' nahelegt".



Auf die Frage, was der Begriff "konservativ" heute eigentlich bedeute, sagte Wellmer der "Zeit", bei vielen Deutschen stecke dahinter der Wunsch, "unseren Wohlstand und unser zivilisiertes Miteinander" zu sichern.





