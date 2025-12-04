Bern - Der Schweizer Arbeitsmarkt ist trotz der Turbulenzen im Welthandel robust geblieben. Die US-Zölle haben zwar im November zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen geführt, aber nicht zu einer Explosion. Die Arbeitslosigkeit liegt nur ganz leicht über dem Durchschnitt. Die Arbeitslosenquote ist im November unverändert bei 2,9 Prozent geblieben, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Damit liegt sie zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab