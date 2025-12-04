Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut leicht zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,29 Prozent auf 5.711,07 Punkte. Ausserhalb des Euroraums tendierte der britische FTSE 100 kaum verändert, während der Schweizer SMI um 0,34 Prozent auf 12.901,01 Punkte kletterte. Die Märkte folgten mit den leichten Gewinnen den positiven Vorgaben aus den USA. «Die Wall Street setzt nach wiederholt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.