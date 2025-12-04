Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der VERBUND AG (ISIN AT0000746409/ WKN 877738):Der Vorstand der VERBUND AG hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025, zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 EUR pro Aktie vorzuschlagen. Die Sonderdividende entspricht einem Betrag in Höhe von rd. 400 Mio. EUR und unterstützt eine aktionärsorientierte Kapitalallokation. ...

