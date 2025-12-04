Bern - Mit 7,9 Millionen zugestellten Paketen rund um den Black Friday überschreitet die Post ihren Höchstwert aus dem Vorjahr. Bereits im November hatte sich die Post auf einen möglichen Paket-Rekord eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist zwischen dem 24. November und dem 2. Dezember 2025 die Anzahl zugestellter Pakete um knapp 400'000 Sendungen angestiegen, wie die Post am Donnerstag bekanntgab. Damit konnte ein erneuter Rekord aufgestellt werden. ...

