Volvo Buses hat von Vy Buss einen Auftrag über 73 neue Elektrobusse erhalten, die in der schwedischen Stadt Borås, aber auch auf Regionalrouten rund um die Stadt zum Einsatz kommen sollen. Zur Auslieferung hat es Volvo Buses nicht weit: Borås ist auch der zentrale Produktionsstandort des Herstellers. Der Auftrag umfasst 60 Volvo 7900 Electric, darunter 14 Solo- und 46 Gelenkbusse, sowie 13 Volvo 8900 Electric, die voraussichtlich alle bis April 2027 ...

