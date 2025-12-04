Die Energiewende wird meist entlang großer Themen verhandelt. Ausbau der Übertragungsnetze, Strommarktdesign, Kapazitätsmärkte, Förderung großer Windparks und Freiflächen-PV lauten seit Jahren die Buzzwords. Die politische Debatte folgt damit nach wie vor weitestgehend der Logik der großen Energieversorger und Stadtwerke, genau hier liegen ihre Geschäftsfelder. Aus dem Blick gerät dabei allzu oft jener Bereich, der bei […]Die Energiewende wird meist entlang großer Themen verhandelt. Ausbau der Übertragungsnetze, Strommarktdesign, Kapazitätsmärkte, Förderung großer Windparks und Freiflächen-PV ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland