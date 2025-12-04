DJ Deutsche Börse und Kraken gehen strategische Partnerschaft ein

DOW JONES--Deutsche Börse und Kraken haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel sei es, eine regulierte Infrastruktur mit Krypto-Expertise zu kombinieren, um so einen effizienten institutionellen Zugang zu ermöglichen. Die Partnerschaft umfasst den Handel und die Abwicklung von Krypto-Assets und Derivaten und soll institutionellen Kunden in verschiedenen Regionen eine verbesserte Liquidität bieten. Ziel sei es, einen integrierten Zugang zu traditionellen und digitalen Vermögensmärkten zu schaffen. Kraken ist nach Angaben der Deutschen Börse eine der ältesten und liquidesten Kryptowährungsplattformen weltweit.

Die Partnerschaft umfasst Handel, Verwahrung, Abwicklung, Sicherheitenmanagement und tokenisierte Vermögenswerte. In der ersten Phase der Partnerschaft werde Kraken direkt in 360T integriert, der Devisen-Plattform der Deutschen Börse Group. Durch die Integration erhielten Kraken-Kunden Zugang zu FX-Liquidität in Bankenqualität über einen der weltweit größten Liquiditätspools, so der Börsenbetreiber. Im Rahmen der Partnerschaft werde auch Kraken Embed genutzt, um den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen im gesamten Netzwerk der Deutsche Börse zu erweitern.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen planen beide Unternehmen, an der Eurex gelistete Derivate zum Handel auf Kraken bereitzustellen. "Die Zusammenarbeit wird es den Kunden der Deutschen Börse Gruppe zudem ermöglichen, Kryptowährungen und Derivate über Crypto Finance und die Börse von Kraken zu handeln. So können verbesserte Kundenlösungen angeboten werden, während Clearstream und Crypto Finance - beides Tochtergesellschaften der Deutschen Börse - für die Verwahrung genutzt werden", heißt es.

Darüber hinaus wollen Kraken und die Deutsche Börse gemeinsam daran arbeiten, das Angebot tokenisierter Aktien in das Ökosystem von 360X zu integrieren, um die Reichweite dieser digitalen Anlageklasse zu vergrößern. Darüber hinaus werden die Deutsche Börse Group und Kraken die bei Clearstream verwahrten Wertpapiere in tokenisierter Form an den Kundenstamm von Kraken verteilen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 08:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.