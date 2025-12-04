© Foto: Stephen Shaver/ZUMA Press Wire/dpa

Am Donnerstag haben zwei große US-Einzelhändler Einblick in ihre Geschäftszahlen gegeben. Die Ergebnisse zeigen auch, wie sich der Konsum in den USA entwickelt.Während Dollar General den Fokus auf Discount und Haushaltswaren legt, vergleichbar mit KiK oder Tedi hierzulande, ist Kroger ein klassischer Supermarkt mit Drogeriegeschäft. Die Geschäftszahlen der beiden Unternehmen liefern wichtige Hinweise zur Stimmung des US-Konsums. Dollar Genaral Dollar General hat seine Jahresgewinnprognose nach oben korrigiert, nachdem das Unternehmen am Donnerstag die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen hatte. Grundlage dafür sind die anhaltend robuste Nachfrage in den Discount-Filialen sowie …