Actien-Börse

www.bernecker.info

Der Flugzeugbauer fiel zeitweise um 15 %, am Ende um 6 % am Montag. Die Nachrüstung des AIRBUS 320 für die Software, die den technischen Anforderungen nicht genügt, ist der Grund. Wie hoch ist der Aufwand?Angeblich sind 5.476 Maschinen zu überprüfen. Der Aufwand dafür ist begrenzt, aber nötig. Nur ein Teil der Kosten ist über die Produkthaftpflicht abgesichert, soweit aus Toulouse gemeldet wurde. Die Hauptproduktion liegt in Hamburg. Hier zieht auch deutsches Versicherungsrecht. Die erste Schätzung für den Schaden liegt bei etwa 450 bis 500 Mio. €. Die Korrektur um teilweise 15 % war deshalb überzogen, aber:Die Aktie bildete auf dem Topniveau eine Doppelspitze. Das ist stets ein Indikator dafür, dass es einer längeren Konsolidierung bedarf, bis ein neuer Trend entsteht. Die aktuelle Gewinnschätzung von 7,89 € je Aktie für 2026 hängt deshalb in der Luft.Eine erste Auffanglinie für den Kurs liegt bei 180 €, verbunden mit einer technischen Reaktion nach oben. Eine zweite Auffanglinie liegt bei 160 € und ist dann möglich, wenn es weitere Negativnachrichten zu diesem Schadensfall gibt. Bei der Vielzahl der betroffenen Maschinen ist dies denkbar.