Das neue Gerät lässt sich modular konfigurieren und benötigt weniger als 150 Gramm Kältemittel. Es lässt sich damit im Gebäudeinneren aufstellen. M-Tec bringt eine Propan-Wärmepumpe auf den Markt, die nach Angaben des Anbieters einen neuen Standard in der Heiztechnik setzt. Das Gerät verfügt über eine Heizleistung bis zu 26 Kilowatt und ist für die Aufstellung im Gebäudeinneren geeignet. Die Wärmepumpe sei dabei modular konfigurierbar, bleibe jedoch in allen Varianten unterhalb der sicherheitsrelevanten Grenze von 150 Gramm Kältemittel, teilte M-Tec am Donnerstag mit. Die Propan-Wärmepumpe eigne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...