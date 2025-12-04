Palantir, Nvidia und CenterPoint Energy entwickeln eine Software, die den Bau energiehungriger KI-Rechenzentren drastisch beschleunigen soll.Palantir Technologies, Nvidia und CenterPoint Energy entwickeln eine neue Softwareplattform, die den Bau moderner KI-Rechenzentren erheblich beschleunigen soll. Die Partner nennen das System "Chain Reaction". Es soll Unternehmen helfen, Genehmigungen, Lieferketten und Baustellen effizienter zu koordinieren. Neue Plattform bündelt komplexe Prozesse Chain Reaction knüpft an ein gemeinsames Projekt von Palantir und Nvidia an, das erst vor wenigen Wochen vorgestellt wurde. Damals ging es um KI-gestützte Logistiklösungen für Unternehmen wie Lowe's. Nun …

