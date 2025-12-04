Zürich - Die Schweizer Wohneigentümer-Plattform Houzy lanciert gemeinsam mit dem Forschungs- und Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) ein neues Analysetool, das erstmals die Marktwertentwicklung von Schweizer Wohnimmobilien bis ins Jahr 1985 zurück offenlegt. Damit erhalten Eigentümerinnen und Eigentümer den bisher umfassendsten Einblick in historische Preisentwicklungen - inklusive Prognosen für die kommenden 12 Monate. ...

