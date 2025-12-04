Neural Therapeutics: Zwei neue Standorte treiben Wachstum von Hanf.com voran

Anzeige / Werbung

Neural Therapeutics Inc. baut seine Marktpräsenz in Deutschland weiter aus. Über die Beteiligung an Hanf.com wächst das Filialnetz des Unternehmens auf nunmehr 19 Standorte bundesweit. Das kanadische Biotech-Unternehmen, das auf pflanzliche Therapien bei psychischen Erkrankungen spezialisiert ist, treibt damit gezielt die zweite Geschäftssäule im CBD- und Hanf-Einzelhandel voran. Jüngster Schritt: Die Eröffnung zweier neuer Filialen in Bielefeld und Herford.

Die Expansion erfolgt über die 30,75-prozentige Beteiligung an CWE European Holdings, der Muttergesellschaft von Hanf.com. Diese entwickelt sich dynamisch: Im Jahr 2024 stieg der Umsatz von rund drei auf knapp fünf Millionen Euro - ein Zuwachs von etwa 65 Prozent. Auch der Online-Shop legte zu, mit einem Umsatzplus von 0,5 auf rund 0,7 Millionen Euro. Die operative Marge liegt bei rund 11 Prozent und unterstreicht die solide wirtschaftliche Basis des Geschäftsmodells.

CBD-Geschäft liefert planbare Erträge

Neben der Forschung an neuen, pflanzlich basierten Wirkstoffen zur Behandlung psychischer Erkrankungen erschließt sich Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) mit Hanf.com eine verlässliche Einnahmequelle. Während die Wirkstoffentwicklung auf langfristige Perspektiven zielt, liefert der Einzelhandel mit Hanfprodukten bereits heute messbaren Mehrwert.

Der deutsche CBD-Markt wächst stetig und adressiert ein Kundenpotenzial von rund zehn Millionen Verbrauchern. Hanf.com verfolgt dabei einen integrativen Ansatz aus stationärem Handel, Online-Vertrieb und Großhandel. Dieses Modell ermöglicht es, flexibel auf regionale Unterschiede und regulatorische Entwicklungen zu reagieren.

Neural Therapeutics positioniert sich durch Hanf.com in einem Markt mit Zukunft: Pflanzliche Alternativen zur klassischen Medizin stoßen auf zunehmendes Interesse - eine Entwicklung, von der das Unternehmen bereits heute profitiert.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-neural-therapeutics-hanf-com-expandiert-zwei-neue-standorte-staerken-praesenz-in-deutschland/4964543/

Enthaltene Werte: CA64134N2032