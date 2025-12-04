Zürich - An den Devisenmärkten hat es am Donnerstag im Nachmittagshandel kaum Bewegung gegeben. Auch die jüngsten US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Auftragseingang der Industrie hatten nur geringe Ausschläge zur Folge. So bewegt sich das Dollar/Franken-Paar kaum von der Stelle. Am Nachmittag wird es in einer engen Spanne knapp über der Marke von 0,80 Franken gehandelt und notiert bei 0,8004. Ebenso hat sich die europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...