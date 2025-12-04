LONDON, Ontario, Dec. 04, 2025("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, und ECOCE, A.C. ("ECOCE"), eine gemeinnützige Umweltorganisation mit Sitz in Mexiko, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine mehrjährige Rahmenvereinbarung über ihre Zusammenarbeit geschlossen haben. Ziel der Vereinbarung ist es, gemeinsam die Hydrochemolytic-Technologie (HCT) als potenzielle Lösung für das chemische Recycling von flexiblen und gemischten Kunststoffverpackungen in Mexiko zu bewerten, einem großen und besonders herausfordernden Abfallstrom, den ECOCE als vorrangig eingestuft hat.

ECOCE ist eine gemeinnützige Umweltorganisation, die von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Mexiko gegründet wurde und von dieser gefördert wird. Sie verwaltet im Auftrag ihrer Mitgliedsunternehmen den nationalen privaten kollektiven Verpackungsmanagementplan Mexikos für PET, HDPE, Aluminium und andere Materialien aus dem Endverbrauch. Der von der Industrie initiierte Plan fungiert als System der Herstellerverantwortung, durch das die teilnehmenden Unternehmen gemeinsam die Sammlung und das Recycling ihrer Verpackungen aus dem Endverbrauch organisieren und finanzieren. ECOCE koordiniert durch landesweite Sammel-, Aufklärungs- und Rücknahmeinitiativen die Rückgewinnung von Verpackungsabfällen und leitet diese in Recyclingsysteme in ganz Mexiko weiter, einem Land mit etwa 132 Millionen Einwohnern. Zu ihren Mitgliedernzählen zahlreiche führende Getränke- und Lebensmittelkonzerne Mexikos, darunter auch globale Verbrauchermarken. ECOCE gilt in dem Land als Vorreiter im Bereich der Rückgewinnung und des Recyclings von PET und legt nun einen größeren Schwerpunkt auf die Kreislaufwirtschaft flexibler Kunststoffverpackungen. Die Organisation schafft wertvolle Kreislaufziele für diese Materialien, um die Kreislaufwirtschaftsverpflichtungen seiner Mitgliedsunternehmen zu unterstützen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit konzentrieren sich ECOCE und Aduro auf die Bewertung der Anwendung von HCT auf echte flexible Kunststoffverpackungen aus Mexiko, darunter mehrschichtige und gemischte Strukturen, die über die Sammel- und Managementsysteme für Verpackungen aus dem Endverbrauch von ECOCE bezogen werden. Es ist vorgesehen, dass ECOCE repräsentatives Material identifiziert, charakterisiert und liefert, während Aduro in seinen Entwicklungseinrichtungen ein strukturiertes, mehrstufiges Programm von Hydrochemolytic-Tests vom Labor- bis zum Pilotmaßstab durchführt. Ziel dieser Tests ist die Bewertung der Verarbeitbarkeit, der Ausbeute, der Produktqualität und der potenziellen Anwendungsgebiete der daraus resultierenden flüssigen Produkte.

Die Zusammenarbeit soll eine der größten Herausforderungen des mexikanischen Abfallstroms angehen: flexible Kunststoffverpackungen aus dem Endverbrauch. In Mexiko werden jährlich knapp 60 Kilogramm Plastikmüll pro Person produziert, was sich auf geschätzte sechs bis sieben Millionen TonnenPlastikmüll pro Jahr summiert. Flexible Kunststoffverpackungen stellen dabei eine große und schnell wachsende Kategorie dar. Jüngsten Schätzungen zufolge fallen in Mexiko jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen dieses Materials an, was etwa dem 1,6-fachen Volumen von PET-Getränkeverpackungen entspricht. Da diese Materialien oft mehrere Polymere, Schichten, Druckfarben und Klebstoffe in dünnen Formaten kombinieren, passen sie selten in bestehende Sammel- und mechanische Recyclingsysteme. In der Folge landet ein hoher Anteil immer noch in der Verbrennung, auf der Deponie oder gelangt in die Umwelt.

Die Hydrochemolytic-Technologie (HCT) ist eine patentierte, von Aduro entwickelte Chemieplattform, die bei moderaten Temperaturen mit Katalysatoren arbeitet, um große Kohlenwasserstoffmoleküle in kleinere, wertvollere flüssige Produkte aufzuspalten. In der Kunststoffindustrie ist HCT darauf ausgelegt, gemischte und kontaminierte Abfallströme, darunter mehrschichtige und flexible Kunststoffverpackungen, die mechanisch schwer zu verarbeiten sind, in flüssige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Diese sind für die weitere Veredelung und Verwendung als petrochemische Rohstoffe geeignet, unter anderem in Steamcrackern. Jüngste unabhängige Pilotversuche zum Steamcracking haben gezeigt, dass eine Probe von Hydrochemolytic-Öl, das aus Kunststoffen mittels HCT hergestellt wurde, ohne oder mit nur geringfügigen kostspieligen Nachbehandlungen verarbeitet werden kann. Gleichzeitig wird ein stabiler Ofenbetrieb und Olefinausbeuten erzielt, die mit denen herkömmlicher fossiler Rohstoffe vergleichbar sind. Dies stellt eine wichtige Grundlage für die Herstellung neuer Kunststoffe dar.

Aduro treibt HCT durch ein strukturiertes Skalierungsprogramm voran. Die NGP-Pilotanlage (Next Generation Process) steht kurz vor der Fertigstellung, und die aktive Entwicklung der Demonstrationsanlage, einschließlich der globalen Standortwahl und der Bewertung von Ausrüstung mit langen Lieferzeiten, ist in vollem Gange.

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Zusammenarbeit beabsichtigen ECOCE und Aduro, potenzielle Geschäftsmodelle und Vermarktungswege zu untersuchen, die einen Mehrwert für die Mitglieder von ECOCE, Abfallsammelunternehmen und nachgelagerte Abnahmepartner schaffen können. Die Erkenntnisse sollen als Grundlage für künftige Entscheidungen darüber dienen, wie HCT-basierte Recyclinglösungen in Mexiko eingesetzt werden könnten. Zu den in Betracht gezogenen Optionen könnten HCT-Anlagen gehören, die sich im Besitz von Aduro, ECOCE-Mitgliedern oder Dritten unter Lizenz von Aduro befinden und von diesen betrieben werden, sowie die mögliche Errichtung einer Aduro-Niederlassung in Mexiko. Alle derartigen Projekte würden gesonderten Endvereinbarungen und gegebenenfalls behördlichen Genehmigungen unterliegen und wären vom Fortschritt des umfassenderen Skalierungsprogramms des Unternehmens abhängig.

Die Zusammenarbeit, die als mehrjähriges, stufenweise durchgeführtes Programm konzipiert ist, soll offiziell im Januar 2026 beginnen. In jeder Phase werden die Partner die Ergebnisse überprüfen und die geeigneten nächsten Schritte festlegen, um sicherzustellen, dass die Fortschritte bei der Entwicklung potenzieller HCT-basierter Recyclinglösungen in Mexiko datengestützt sind und mit den Zielen beider Organisationen übereinstimmen.

Bereits vor dem offiziellen Start sind erste Aktivitäten angelaufen. Diese Ankündigung fällt mit der Teilnahme von Aduro an der 2. Sustainable Flexible Packaging LATAMConference in Mexiko-Stadt zusammen, auf der Chief Revenue Officer Eric Appelman am 3. Dezember 2025 die Zusammenarbeit und die Rolle des chemischen Recyclings bei der Entsorgung von Folien und flexiblen Verpackungen vorstellen wird. Darüber hinaus wird Aduro seine Technologie und seinen Projektplan am 15. Dezember 2025 in Guadalajara allen Mitgliedern der ECOCE vorstellen. Parallel dazu plant die Leitung von ECOCE für Januar 2026 einen Besuch der Entwicklungseinrichtungen des Unternehmens in London, Ontario. Dabei wird auch eine neu in Betrieb genommene, vollkontinuierlichen Pilotanlage besichtigt, die für die Zusammenarbeit voraussichtlich von entscheidender Bedeutung sein wird.

"ECOCE steht im Mittelpunkt der Wertschöpfungskette der mexikanischen Verpackungsindustrie, mit internationalen Mitgliedern, die auch global vertreten sind, während sich Aduro auf die Entwicklung der Hydrochemolytic-Technologie als neuen chemischen Recyclingweg für diverse Anwendungen und Segmente der Abfallströme fokussiert", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Durch die gemeinsame Arbeit mit echten mexikanischen Abfällen möchten wir eine klare, gemeinsame Vision davon entwickeln, wo HCT einen Mehrwert schaffen kann, wie die Technologie bestehende Systeme ergänzen kann und was das für zukünftige Recyclinglösungen für ECOCE-Mitglieder und Mexiko bedeuten könnte."

"ECOCE verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Koordinierung der Rückgewinnung und des Recyclings von Verpackungen aus dem Endverbrauch in Mexiko und hat dabei bemerkenswerte Fortschritte bei Materialien wie PET erzielt", so Adrián Velasco, Direktor für flexible Kunststoffverpackungen bei ECOCE, A.C. "Flexible Kunststoffverpackungen gehören heute zu den Hauptprioritäten unserer Organisation und unserer Mitgliedsunternehmen. Ein Großteil dieses Materials wird noch immer als "problematisch" eingestuft, da es sich nicht ohne Weiteres in bestehende Systeme integrieren lässt. Die Zusammenarbeit mit Aduro soll es uns ermöglichen, gemeinsam einen zusätzlichen, auf die mexikanischen Gegebenheiten zugeschnittenen Weg für das chemische Recycling zu bewerten. Unser Ziel ist es, alle notwendigen Informationen zu gewinnen und Partnerschaften zu etablieren, um flexible und mehrschichtige Verpackungen von einem diffizilen Abfallstrom in eine Ressource zu verwandeln, die zur Kreislaufwirtschaft beiträgt, lokalen Gemeinschaften zugutekommt und das Engagement der ECOCE unterstützenden Marken stärkt."

Über ECOCE, A.C.

ECOCE, A.C. (Ecología y Compromiso Empresarial) ist eine gemeinnützige Umweltorganisation, die von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Mexiko gegründet wurde und von dieser gefördert wird. Im Auftrag führender Hersteller verwaltet ECOCE den nationalen privaten kollektiven Verpackungsmanagementplan für PET, HDPE, Aluminium und andere Materialien aus dem Endverbrauch. Zudem koordiniert ECOCE landesweite Sammel- und Recyclingprogramme, Umweltbildungsmaßnahmen sowie Kooperationsprojekte mit der Privatwirtschaft, der Regierung und der Zivilgesellschaft. Durch die Förderung gemeinsamer Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette leistet ECOCE einen Beitrag für Fortschritte in puncto Kreislaufwirtschaftspraktiken und ökologische Nachhaltigkeit in Mexiko.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

ECOCE AC

Carla Gamboa

Directora de Comunicación

cgamboa@ecoce.mx

