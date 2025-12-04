Deutschland plant für die Einspeisung von grünem Wasserstoff für heimische Abnehmer in das künftige Wasserstoffnetz 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Dafür müssen sich Interessenten an Service-Ausschreibung der Europäischen Wasserstoffbank beteiligen. Die Bundesregierung will im Rahmen einer EU-Ausschreibung 1,3 Milliarden Euro für die Einspeisung von grünem Wasserstoff für Abnehmer in Deutschland zur Verfügung stellen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Die deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
