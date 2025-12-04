Deutschland plant für die Einspeisung von grünem Wasserstoff für heimische Abnehmer in das künftige Wasserstoffnetz 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Dafür müssen sich Interessenten an Service-Ausschreibung der Europäischen Wasserstoffbank beteiligen. Die Bundesregierung will im Rahmen einer EU-Ausschreibung 1,3 Milliarden Euro für die Einspeisung von grünem Wasserstoff für Abnehmer in Deutschland zur Verfügung stellen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Die deutschen ...

