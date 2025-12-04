Der Wolfsburger Anbieter integrierter B2B-Photovoltaik- und Ladelösungen Cubos übernimmt Teile des Geschäftsbereichs Elektromobilität von Swarco Traffic Systems in Deutschland. Die Transaktion umfasst auch die Übernahme von mehr als 1.000 Ladepunkten, einschließlich der zugehörigen Backend- und Abrechnungsverträge. Cubos plant, installiert und betreibt eigenen Angaben zufolge "Photovoltaik- und Ladelösungen, ergänzt durch moderne Speichersysteme ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.