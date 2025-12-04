Der Wolfsburger Anbieter integrierter B2B-Photovoltaik- und Ladelösungen Cubos übernimmt Teile des Geschäftsbereichs Elektromobilität von Swarco Traffic Systems in Deutschland. Die Transaktion umfasst auch die Übernahme von mehr als 1.000 Ladepunkten, einschließlich der zugehörigen Backend- und Abrechnungsverträge. Cubos plant, installiert und betreibt eigenen Angaben zufolge "Photovoltaik- und Ladelösungen, ergänzt durch moderne Speichersysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net