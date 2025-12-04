EQS-Ad-hoc: Delticom AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Delticom AG: Abschluss eines Projektentwicklungsvertrags über EUR 5,5 Mio.



04.12.2025 / 18:10 CET/CEST

Delticom AG: Abschluss eines Projektentwicklungsvertrags über EUR 5,5 Mio. Hannover, den 04. Dezember 2025 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX) ("Gesellschaft"), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, hat heute einen Projektentwicklungsvertrag für die Umsetzung von einem neuen Logistikprojekt in NRW abgeschlossen. Die Gesellschaft wird für ihre Dienstleistungen im Rahmen der Realisierung des Projekts eine Vergütung i. H. v. ca. EUR 5,7 Mio. erhalten, die bei der Gesellschaft bereits im laufenden Geschäftsjahr mit einem Betrag zwischen EUR 4,0 Mio. und EUR 4,5 Mio. ertragswirksam wird. Die Guidance für das operative EBITDA im Gesamtjahr ändert sich hierdurch nicht. Mit Bekanntgabe der Neunmonatszahlen hatte die Gesellschaft die Guidance für das operative EBITDA unter Einbeziehung dieser Projekterträge wie folgt bestätigt: Gemäß aktueller Planung wird das operative EBITDA im Gesamtjahr nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund realisierbarer Projekterträge innerhalb der bereits zu Jahresbeginn prognostizierten Spanne von EUR 19 Mio. und EUR 21 Mio. liegen.





Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und knapp 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 70 Ländern betreibt die Gesellschaft 335 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 25.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2024 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 482 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Quartals waren 107 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807). Im Internet unter: www.delti.com





Kontakt: Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Hedwig-Kohn-Straße 1

31319 Sehnde

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com



