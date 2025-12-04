EQS-News: Cognizant
/ Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung
Die 2023 gestartete Qualifizierungsinitiative "Synapse" von Cognizant hat ihr ursprüngliches Ziel, bis Ende 2026 weltweit eine Million Menschen zu erreichen, bereits übertroffen
TEANECK, New Jersey, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant gab heute eine Erweiterung seiner Synapse-Initiative bekannt und setzte sich ein neues Ziel, bis Ende 2030 insgesamt zwei Millionen Menschen weiterzubilden. Nachdem Cognizant sein ursprüngliches Ziel von einer Million bis Ende 2026 bereits übertroffen hat, verstärkt das Unternehmen sein Engagement, Menschen mit den notwendigen Schulungen zu versorgen, damit sie sich in der digitalisierten Arbeitswelt von morgen behaupten können.
Die rasante Entwicklung der KI verändert die globale Arbeitswelt. Laut einer Studie von Cognizant-Oxford Economics werden 90 Prozent aller Arbeitsplätze - von Einstiegspositionen bis hin zu Führungspositionen - in den nächsten zehn Jahren durch KI verändert Da Unternehmen sich schnell anpassen müssen, wird der Bedarf an groß angelegten Weiterbildungsmaßnahmen immer dringlicher. Die Synapse-Initiative von Cognizant soll dieser Herausforderung begegnen, indem sie unternehmensweite Anstrengungen zur Förderung von Weiterbildung und Entwicklung, zum Aufbau von Technologiepartnerschaften und zu Investitionen in gemeinnützige Projekte mobilisiert.
"Die Ausweitung unseres Synapse-Engagements ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer zukunftsfähigeren Belegschaft. Dass wir unser ursprüngliches Ziel vorzeitig übertroffen haben, ist ein Beweis für das Engagement unserer Teams und Partner", sagte Ravi Kumar S., Chief Executive Officer bei Cognizant. "Unser mutiges Ziel, bis 2030 zwei Millionen Menschen zu erreichen, spiegelt die wichtige Rolle wider, die Cognizant dabei spielt, Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen, im Zeitalter der KI erfolgreich zu sein und am Wohlstand teilzuhaben, den diese digitale Transformation mit sich bringt."
Cognizant möchte mit der Synapse-Initiative einen neuen Standard für die Arbeitsbereitschaft schaffen. Synapse baut sozioökonomische, kulturelle und sprachliche Barrieren ab und unterstützt die Qualifizierung von Arbeitssuchenden, die von Mitarbeitern geleitete MINT-Ausbildung und starke Partnerschaften mit Regierungen, akademischen Einrichtungen, gemeinnützigen Organisationen und Branchenführern.
Cognizant bleibt seinem Engagement gegenüber Einzelpersonen treu, das es bei der Einführung von Synapse dargelegt hat, darunter Skills Accelerator, Technologiepartnerschaften, Ausbildungsprogramme, Gemeinschaftsbildung und Mitarbeiterqualifizierung. Im Rahmen seines erweiterten Engagements beabsichtigt Cognizant auch, einige dieser Schwerpunktbereiche von Synapse auszuweiten, darunter:
Weitere Informationen finden Sie auf der Synapse-Webseite hier.
Informationen zu Cognizant
Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.com oder @cognizant.
Zukunftsgerichtete Aussagen:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cognizant-verdoppelt-sein-engagement-fur-synapse-mit-einem-neuen-ziel-von-zwei-millionen-bis-2030-302633394.html
04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2240744 04.12.2025 CET/CEST